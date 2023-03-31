اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل ابن عمه في قنا بسبب قطعة أرض

الجمعة، 31 مارس 2023 01:15 م
ضبط المتهم بقتل ابن عمه في قنا بسبب قطعة أرض فرد خرطوش- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا من أحد المستشفيات باستقبالها جثة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا) "إثر إصابته بعيار نارى".
 
وبسؤال شقيق المتوفـى اتهم (نجل عمه - مقيم ذات العنوان) بإطلاق عيار نارى تجاه شقيقه من سلاح نارى كان بحوزته مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب وجود خلاف بينهما حول قطعة أرض زراعية.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب ، وأرشد عن السلاح النارى المستخدم فـى ارتكاب الواقعة (بندقية ألية - عدد من الطلقات لذات العيار - 2 خزينة).
 
 

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القتل العمد

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