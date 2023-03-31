ضبط المتهم ببيع أجهزة لفك القنوات المشفرة بالشرقية

كتب محمود عبد الراضى ـ أحمد حسنى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) بإنشاء وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية يقوم من خلاله ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة غير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر المحل المشار إليه، وأمكن ضبط المذكور، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (عدد 69 جهاز "ريسيفر" ماركات مختلفة محملين ببرامج لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص – جهاز "وحدة معالجة مركزية" محمل على القرص الصلب الخاص بها برامج لفك تشفير القنوات المشفرة - عدد 7 جهاز أنتنا هوائى إستقبال لاسلكى بعيد المدى) وبمواجهته أقر بأنه مالك المحل وبإرتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق الربح المادى.