اليوم السابع
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الجمعة، 31 مارس 2023 01:43 م
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ضبط أقراص مخدرة ومسحوق هيروين بحوزة 3 تجار مخدرات

الجمعة، 31 مارس 2023 01:24 م
ضبط أقراص مخدرة ومسحوق هيروين بحوزة 3 تجار مخدرات حمله امنيه - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار فى المواد والأقراص المخدرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالأقراص والمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة القسم مستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهم" ، وبحوزتهم (كمية من الأقراص المخدرة "جميعها تؤثر على الحالة النفسية والعصبية ومجهولة المصدر" - كمية من مسحوق الهيروين المخدر - كمية لمخدر البودر - زجاجة من سائل الكيتامين المخدر - قطعة معدنية تستخدم لطحن المواد المخدرة - سلاح أبيض - ميزان حساس - 3 هواتف محمولة – أرجيلة زجاجية صغيرة الحجم تستخدم فى تعاطى المواد المخدرة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح بقصد حماية نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل بعملائهم ، والسيارة لتسهيل تحركاتهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


الاجهزة الامنية

مواد مخدرة

مخدر الهيروين

أقراص مخدرة



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