"صحة المنوفية": دورات مكثفة لرفع كفاءة أطباء الجراحة وأعضاء الفريق الطبى

المنوفية - محمود شاكر

عقدت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، محاضرة تدريبية بعنوان Vessel sealing devices، وذلك بقاعة التدريب بديوان عام المديرية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبناء على تعليمات الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي المهني والتطوير المستمر والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، وتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

ألقى المحاضرة الدكتور احمد ابراهيم زويد استشاري الجراحة العامة بمستشفي الشهداء المركزي ، وبلغ عدد المنتفعين من البرنامج التدريبي 5 طبيب بشري وذلك في إطار رفع كفاءة الأطباء البشريين تخصص الجراحة العامة.

على صعيد آخر وإستكمالا" لبرنامج التدريب تم عقد محاضرة تدريبية بعنوان Management Functions: Controlling ، والتى القاها الدكتور محمود باظة استشاري علم الإدارة وعضو بإدارة التدريب والمدارس بالمديرية ، وبلغ عدد المنتفعين من البرنامج التدريبي 82 من أعضاء الفريق الطبي وذلك لرفع كفاءة الفريق الطبي الإدارية ولضمان كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضي بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمنوفية.

جاء ذلك في إطار فعاليات خطة التدريب الخاصة بقسم التدريب بإدارة التدريب والمدارس بالمديرية لشهر مارس الحالى والتى تم وضعها طبقاً للاحتياجات التدريبية للمستشفيات التابعة للمديرية ، وتم التنظيم بإشراف الدكتورة إيمان مصطفي مدير إدارة التدريب والمدارس بالمديرية ، والدكتورة عائشة الأبيض مسؤل التدريب بالإدارة .