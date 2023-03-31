سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 31 مارس 2023 يسجل 2200 جنيه

كتب إسلام سعيد

أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2200 جنيها.

عيار 18 يسجل 1887 جنيها.

عيار 24 يسجل 2510 جنيها.

الجنيه الذهب 17600 جنيها.

اونصة الذهب 1980 دولار



سوق الذهب العالمى ويستمر التذبذب في أسواق الذهب العالمية لليوم الرابع على التوالي في نطاقات محددة في ظل تضارب التوقعات في الأسواق المالية بشأن مستقبل السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل توقعات بركود الاقتصاد الأمريكي نهاية هذا العام وترقب للأزمة المصرفية العالمية، وفق جولد بيليون.

الدولار الأمريكي من ناحية أخرى شهد انخفاض خلال جلسة اليوم في البورصة العالمية، وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3% ليتداول بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوع.

العائد على السندات الحكومية الأمريكية يشهد تذبذب فبعد أن ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 3.611% عاد إلى التراجع ليغلق على انخفاض، بينما سجل العائد على السندات لأجل عامين أعلى مستوى في أسبوع عند 4.140%.

تذبذب العائد على السندات الحكومية الأمريكية يفشل في دعم الدولار، حيث تنتظر الأسواق اليوم صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع الرابع مع توقعات بتسجيل نمو بنسبة 2.7%.