اليوم السابع
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زيادة عدد سكان مصر فى الداخل إلى 104 ملايين و750 ألف نسمة

الجمعة، 31 مارس 2023 01:40 م
زيادة عدد سكان مصر فى الداخل إلى 104 ملايين و750 ألف نسمة الجهاز المركزى للتعبئة العامة
كتب مدحت عادل

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ارتفع عدد سكان مصر فى الداخل إلى 104 ملايين و750 ألف نسمة، مساء أمس الخميس، وفقًا للساعة السكانية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك بعد زيادة عدد السكان 750 ألف نسمة خلال 180 يومًا.
 
وسجلت مصر، ربع مليون نسمة الأول بعد الـ 104 ملايين بالداخل فى يوم 26 نوفمبر من العام الماضى أى خلال 56 يومًا، ليصبح إجمالى عدد سكان مصر 104 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثانى فى يوم 24 يناير من العام الجارى أى خلال 59 يومًا، ثم سجلت ربع مليون نسمة ثالث اليوم أى خلال 65 يوم.
 
وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، وجاءت الجيزة فى المرتبة الثانية 9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.9 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.9 مليون نسمة، ثم المنيا 6.3 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.1 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.7 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.4 مليون نسمة.
 
وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5 مليون نسمة، المنوفية 4.7 مليون نسمة، الفيوم 4.1 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.6 مليون نسمة، بني سويف 3.6 مليون نسمة، أسوان 1.6 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، بورسعيد 790.7 ألف نسمة، السويس 790.4 ألف نسمة، مطروح 542.8 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 401.8 ألف نسمة، الوادي الجديد 265.5 ألف نسمة، جنوب سيناء 114.8 ألف نسمة.

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