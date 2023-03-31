زوج يطالب بحبس زوجته لتعديها ووالدتها عليه بالضرب المبرح.. تعرف على التفاصيل

كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوي سب وقذف، و دعوي نشوز ، وجنحة ضرب، أمام محكمة الجنح والأسرة بأكتوبر، ضد زوجته ووالدتها، واتهمهما بالتشهير به وفضحه وإحداث إصابات به بعد زواجه الذي استمر 4 شهور، ليؤكد:" والدة زوجتي منذ زواجي من نجلتها تعيش بمنزلي، وذلك بعد أن قررت أن تقتحم خصوصيتي بعد شهر واحد من الزواج، وعندما أعترضت والدتي طردوها من منزلي".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة والجنح أثناء ملاحقته زوجته ووالدته:" عشت في جحيم بسبب تصرفات زوجتي وعنفها المبالغ فيه، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وفي أول خلاف بيني وزوجتي قامت حماتي بصفعي علي وجهي، مما جعلني أترك المنزل وأطالب والد زوجتي بالتدخل ولكنه فشل في السيطرة على زوجته ونجلته".

وتابع الزوج:" بدأت التهديدات بقائمة المنقولات عندما حررت ضدهم بلاغ لإثبات الضرر المادي والمعنوي والإساءة الواقعة علي، بعد أن شهروا بسمعتي وقاموا بمحاولة تشويههم سمعتي، وملاحقتي باتهامات كيدية منها ضربها وتبديد منقولاتها، بخلاف النفقات المبالغ فيها من علاج وخلافه بعد حملها".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.