رفع نسب ومعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية بقرى وادى عبادى ضمن "حياة كريمة"

أسوان - صلاح المسن

يتواصل قطار الإنجازات، بمشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، بقري محافظة أسوان، ويجري العمل علي إنهاء مشاريع اسكان وأسواق ومواقف سيارات حضارية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس أخري، وانشاء مستشفيات حديثة، وكذلك تدشين محطات مياه شرب ومحطات صرف صحي ومشروعات خدمية في شتي المجالات . يأتي ذلك بالتزامن مع قرب تشغيل هذه المشروعات سواء كانت فى قطاعات البنية التحتية، والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية المختلفة، بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع، ليجنوا ثمار هذه الإنجازات، والتى تساهم فى تحويل القرى والنجوع إلى مناطق جذب للسكان، بعد أن كانت طاردة للسكان . ومبادرة " حياة كريمة " يجري تنفيذها داخل 39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و380 نجع بأنحاء محافظة أسوان، ومن القري المستهدفة قرية وادي عبادى الواقعة شمال شرق محافظة أسوان بمركز ادفو ، ومشروعات المبادرة الرئاسية من المستهدف أن تخدم 23.4 ألف من المواطنين والأهالى موزرعين على 6 قرى فرعية ونجع وتابع بقروي وادي عبادي. وجاري رفع نسب ومعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية بقرى وادي عبادي، لتحقيق معدلات إنجاز بالمشروعات داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة، حيث يجري العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية، وشملت المشروعات إنشاء وحدة الإطفاء ومكتب البريد ووحدة طب الأسرة، وأيضاً مشروع تطوير مدرسة وادى عبادى الإبتدائية ومدرسة أم ركبة للتعليم الأساسى بنسب تنفيذ 100 % .

كما يجري في قرية وادى عبادى بمركز إدفو، أعمال مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والمجمع الزراعى بنسبة 98 %، بالإضافة إلى أعمال إحلال وتجديد خطوط وأعمدة وشبكات الكهرباء، وأيضاً تركيب الوصلات المنزلية لخطوط مياه الشرب بالقرية وتوابعها بنسب تنفيذ تتراوح ما بين 95 إلى 98 %، علاوة على مشروعات إنشاء مركز الشباب، ووحدة الإسعاف بنسبة 90 % لكل منهما،و تجري في قري وادي عبادي بمركز ادفو شمال شرق محافظة أسوان، ايضا عدةمشروعات في كافة القطاعات، أوشكت علي الإنتهاء،علاوة علي تنفيذ أعمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمدارس والبنية التحتية بقروي وادي عبادي أسوان.

يأتي ذلك بالتوازي مع مشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بنسبة 80%، وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية مختلف القطاعات الخدمية، منها مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء، كذلك مشروعات تغيير الخطوط وتجديد شبكات الكهرباء من محولات وأعمدة ،