رئيس الإمارات يتلقى تهانى قادة عدد من الدول العربية بالتعيينات الجديدة

أبوظبى (أ ش أ)

تلقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالات هاتفية من قادة عدد من الدول العربية هنئوا خلالها بالتعيينات القيادية الجديدة التى أجراها فى الإمارات عامة وإمارة أبوظبى خاصة، معربين عن تمنياتهم أن تعزز هذه الخطوات مسيرة الازدهار والتقدم المباركة التى تشهدها الدولة وتسهم فى تحقيق ما يتطلع إليه شعب الإمارات من رفعة وتطور فى ظل قيادته.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ محمد بن زايد تلقى التهاني من كل من.. الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، والرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أعربوا خلاله عن أطيب تهانيهم إلى القيادات الجديدة وتمنياتهم لهم التوفيق والسداد في تأدية المسؤوليات الموكلة إليهم لخدمة وطنهم وشعبهم.

من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لإخوانه قادة الدول الشقيقة مقدراً ما عبروا عنه من مشاعر صادقة وتمنيات خالصة لدولة الإمارات وقيادتها وشعبها.. متمنياً لدولهم وشعوبهم مزيداً من التقدم والرخاء ودوام الأمن والاستقرار.

كما تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، برقيتي تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالتعيينات القيادية الجديدة التي أجراها في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، أعربا خلالهما عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من التقدم والازدهار.

كما تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية من السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان هنأه فيها بالتعيينات القيادية الجديدة في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.

