خطوات إيداع طلب تسجيل براءة اختراع لتشكيل الرسائل العلمية فى جامعة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

كشف الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن خطوات إيداع طلب تسجيل براءة اختراع كمتطلب تشكيل الرسائل العلمية "قطاع العلوم التطبيقية" ب جامعة بنها ، والذي يتضمن 4 خطوات متتابعة، وصولا للمرحلة النهائية لتسجيل براءة الاختراع كمتطلب تشكيل الرسائل العلمية بجامعة بنها.

وجاءت الخطوات على النحو التالي:

الخطوة الأولي: استيفاء نموذج طلب التسجيل إلكترونيا واعتماده بمجرد الانتهاء من التجارب العلمية والحصول على النتائج "متوفر بإدارات الدراسات العليا بالكليات".

الخطوة الثانية: إيداع الطلب بمكتب تسجيل براءات الاختراع "التايكو" بالجامعة، يأخذ الطلب رقم وتاريخ الإيداع بالمكتب.

الخطوة الثالثة: فحص الطلب من الناحية الشكلية بالمكتب، "يتولى مهمة الفحص عدد من أعضاء هيئة التدريس المدربين.

الخطوة الرابعة: الرأي الفني

- في حالة لا ينطبق: تستكمل إجراءات نشر البحث ومن ثم إجراءات التشكيل للرسالة.

- في حالة ينطبق: تقدم كافة المستندات التي نص عليها قانون 82 لسنة 2002 "متوفرة بالمكتب

- تستكمل إجراءات إيداع الطلب بمكتب تسجيل براءات الاختراع المصري بأكاديمية البحث العلمي.

- بعد إيداع الطلب تتخذ إجراءات نشر البحث ومن ثم إجراءات تشكيل الرسالة.