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خطوات إيداع طلب تسجيل براءة اختراع لتشكيل الرسائل العلمية فى جامعة بنها

الجمعة، 31 مارس 2023 08:40 م
خطوات إيداع طلب تسجيل براءة اختراع لتشكيل الرسائل العلمية فى جامعة بنها خطوات إيداع طلب تسجيل براءة اختراع
القليوبية إبراهيم سالم

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كشف الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن خطوات إيداع طلب تسجيل براءة اختراع كمتطلب تشكيل الرسائل العلمية "قطاع العلوم التطبيقية" بجامعة بنها، والذي يتضمن 4 خطوات متتابعة، وصولا للمرحلة النهائية لتسجيل براءة الاختراع كمتطلب تشكيل الرسائل العلمية بجامعة بنها.
 
وجاءت الخطوات على النحو التالي:
 
الخطوة الأولي: استيفاء نموذج طلب التسجيل إلكترونيا واعتماده بمجرد الانتهاء من التجارب العلمية والحصول على النتائج "متوفر بإدارات الدراسات العليا بالكليات".
 
الخطوة الثانية: إيداع الطلب بمكتب تسجيل براءات الاختراع "التايكو" بالجامعة، يأخذ الطلب رقم وتاريخ الإيداع بالمكتب.
 
الخطوة الثالثة: فحص الطلب من الناحية الشكلية بالمكتب، "يتولى مهمة الفحص عدد من أعضاء هيئة التدريس المدربين.
 
الخطوة الرابعة: الرأي الفني
 
-      في حالة لا ينطبق: تستكمل إجراءات نشر البحث ومن ثم إجراءات التشكيل للرسالة.
 
-      في حالة ينطبق: تقدم كافة المستندات التي نص عليها قانون 82 لسنة 2002 "متوفرة بالمكتب
 
-      تستكمل إجراءات إيداع الطلب بمكتب تسجيل براءات الاختراع المصري بأكاديمية البحث العلمي.
 
-      بعد إيداع الطلب تتخذ إجراءات نشر البحث ومن ثم إجراءات تشكيل الرسالة.
 

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