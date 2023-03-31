حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية ، حملات موسعة فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وفي هذا الصدد ، شن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف بقطعة أرض فضاء بشارع الأمان ناصية ش مسجد القباني، حيث تم إزالة عدد 3 مباني من الطوب وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

ونفذ حي العجمي برئاسة هدى أبوكليلة حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بمنطقة أبو تلات بحرى حيث تم التحفظ علي كمية من حديد التسليح والأسمنت والمعدات المستخدمة في المخالفة.

وقام حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة تمكنت من إزالة أعمال بناء مخالف بقرية حارس 1 النهضة عبارة عن حوائط من الطوب الأبيض وأعمدة في المهد وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء مخالف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.