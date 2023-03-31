حكاية 30 شاب متطوعًا يتنقلون بين قرى سيناء لتوفير وجبات إفطار مجانية

شمال سيناء ـ محمد حسين

يجوب 30 شابا متطوعا يوميا قرى شمال سيناء، لتوفير 250 وجبة إفطار مجانية للأسر المستحقة بمناطق بئر العبد ورمانة غرب المحافظة، وتنفيذ برامج ترفيهية ودعم نفسى بمناطق محرومة تحت إشراف وتوجيه مؤسسات الدولة.

قال "عمار صلاح أبو ديب"، أحد أفراد مجموعة الشباب المتطوعين، انهم ينفذون مبادرة ذات خصوصية وهى "حملة افطار صائم الخيمة المتنقلة في التجمعات البدوية"، ويستهدفون من خلالها توفير وجبات إفطار ساخنة مجانية للأسر مناطق بقطاع بئرالعبد و رمانة غرب محافظة شمال سيناء، وانطلقت البداية من تجمع غرب قرية ام عقبة، وتجمع اجبارة وتجمع غرب قرية السلام، ومقررًا أن تتواصل وتستكمل تباعا فى باقى المناطق بدعم من إحدى مؤسسات المجتمع المدنى.

أضاف أنهم يعملون من خلال خيمة متنقلة تصل لهذه المناطق، وفيها يقيمون، ويجهزون الوجبات وسط الأهالى ومن ثم ينقلونها ويوصلونها للبيوت، حفاظا على خصوصية وطبيعة المجتمع فى شمال سيناء.

واشار" عمار صلاح"، ان الخيمة المتنقلة تستهدف أحد التجمعات السكانية، ويتم توفير 250وجبة يوميا، يعقبها قيام فريق العمل المدرب بتنفيذ انشطة ترفيهية مختلفة لأطفال التجمع خلال اليوم، لافتا ان مدة اقامتهم بكل تجمع 3 ايام متتاليه، ثم يواصلون التنقل لمنطقة أخرى، مشيرا ان الهدف الوصول للأسر احتياجا بشمال سيناء وإدخال السرور عليهم وتنفيذ انشطة ترفيهية وتقديم خدمات دعم نفسي للأطفال المقيمين بها.

وقال انهم يبدأون يومهم الساعه 9 صباحا، بتجهيز المطبخ وأدوات الطبخ ، ويقوم طباخ متخصص من ضمن فريق العمل مع المتطوعين بإعداد الوجبات، ويتم طبخ مكونات كل وجبة بالكامل، وبعد صلاة العصر يتم تعبئة الوجبات وتوزيعها علي سكان التجمع حسب عدد كل اسرة مستهدفه، من الأسر التى تم حصرها ومراجعة بياناتها قبل شهر رمضان، مشيرا انه يوجد متطوعين بسيارات لنقل المتطوعين وعودتهم للمنازلهم البعيدة عن موقع الخيمة،ونقل أدوات الطبخ واحضار مؤن الطعام اللازمة فى تكامل لأدوار المتطوعين وتنسيق للعمل فيما بينهم .

وتابع انه يتم يوميا اعداد وجبات لحوم ودواجن، مع السلطة والأرز والتمر والطبيخ والخبز توفرها الجهة الداعمة، بينما يقوم الشباب المتطوعين بتوفير، أدوات الطبخ وباقي مكونات الوجبة، والإسهام بنشاطهم فى التنقل وتوزيع الوجبات وتنفيذ الأنشطة.

وأكد عمار صلاح أبو ديب، انهم كشباب من سيناء، رسالتهم انهم يؤدون دورهم التطوعى الذى ساهمت مؤسسات الدولة المختلفة فى تدريبهم عليه، وهذا نتاج مشاركات وخبرات فى انشطة بكافة القرى تم تنفيذها على مدار سنوات، وهم بدورهم قدموا رؤية جديدة للفكر التطوعى فى رمضان واسعاد الأسر وتمت الموافقة عليها ودعمها والهدف الأسمى ان تعيش كل اسرة أجواء رمضان ويكون الشباب مساهمين فى اسعادهم .



احد-الشباب-المشاركين



ادوات-الطبخ



اعداد-الوجبات-فى-الخيمة



التجهيزات-داخل-الخيمة



الفريق-يتنقل



الكل-يعمل



جانب-اخر-من-التجهيزات



جانب-من-الوجبات



فريق-العمل-داخل-الخيمة



وهم-يجهزون-الخيمة



الفريق-واعداد-الوجبات



تغليف-الوجبات



جانب-من-اعداد-الوجبات



وجبات-الافطار-



وجبة-الافطار



وهم-يجهزون-الافطار-للصائيمن