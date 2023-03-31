حبس سائق توك توك 4 أيام لاتهامه بقتل عامل بسبب خلافات الجيرة فى الوراق

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات ،لاتهامه بقتل عاملا بسبب خلافات الجيرة فى الوراق، وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة، وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق توك توك متهم بقتل عامل، بسبب خلافات الجيرة في الوراق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل عامل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن سائق توك توك، أنهى حياة جاره "عامل" بسبب خلافات الجيرة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.