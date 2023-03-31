حاكم فلوريدا ينتقد اتهام ترامب..ويؤكد: الولاية لن تساعد فى إجراءات التسليم

كتبت ريم عبد الحميد

هاجم منافسو الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب وخصومه المحتملون فى سباق الترشح الجمهورى، إصدار لائحة اتهام ضده من قبل مكتب مدعى مانهاتن فى قضية دفع أموال لممثلة إباحية مقابل التزامها الصمت بشأن علاقة جمعتها بدونالد، فى انتهاك مزعوم لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وقال حاكم فلوريد رون ديسانتس إن الاتهام "غير أمريكى"، مضيفا أن الولاية لن تساعد فى أى طلب لتسليم ترامب.

وكتب ديسانتس، الذى لم يعلن ترشحه بعد، لكنه يعد أقوى المنافسين المحتملين لترامب فى السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهورى فى انتخابات الرئاسة 2024، إن تحويل النظام القانونى إلى سلاح لتعزيز أجندة سياسية يقلب حكم القانون رأسا على عقب، إنه غير أمريكى.

وتابع قائلا إن مدعى مقاطعة مانهاتن المدعوم من رجل الأعمال الليبرالى جورج سوروس كان "يثنى" القانون بشكل مستمر للتهوين من الجنايات والتبرير لسوء السلوك الجنائى، لكنه الآن يوسع نطاق القانون لاستهداف خصم سياسى. وأضاف ديسانتس أن فلوريدا لن تساعد فى طلب التسليم نظرا للظروف المشكوك فيها المحيطة بالقضية.

ومن المتوقع أن يتم استدعاء ترامب، المقيم فى فلوريدا، الأسبوع المقبل.

وسبق أن قال ديسانتس إن التحقيق فى هذه القضية مسيس. وأشار الأسبوع الماضى إلى أنه ليس مهتما بإقحام نفسه فى سيرك مصنوع من بعض أعوان سوروس.

ويسمح قانون فلوريدا للحاكم بالتدخل فى أمور التسليم لو كانت محل جدل، على الرغم من أن محاميى ترامب سبق أن أشاروا إلى أنهم لا ينون الطعن على تسليم الرئيس السابق.

من جانبه، قال نائب ترامب السابق، مايك بنس إن توجيه الاتهام غير المسبوق لرئيس أمريكى سابق هو عار. وأضاف فى تصريحات لشبكة "سى إن إن" إن الاتهام يبدو بالنسبة لملايين من الأمريكيين ليس أكثر من اضطهاد سياسى.

وتابع بنس قائلا إن توجيه اتهام إلى الرئيس السابق يضر بالبلد ولن يؤدى إلا إلى مزيد من الانقسام. وأضاف: أعتقد أن الشعب الأمريكى سينظر إلى هذا ويرى أنه مثال آخر لتجريم السياسة فى هذا البلد.