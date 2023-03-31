جولات على المجازر بكفر الشيخ للتأكد من سلامة اللحوم.. وعمليات تقصي نشط

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، مجازر كفر الشيخ الرئيسى والكوم الطويل التابع لادارة سيدى غازى، لمتابعة أعمال الذبح، وانضباط العمل خلال شهر رمضان المبارك، وزيادة أعداد المذبوحات للتأكيد على خروج اللحوم بصورة صحية، حفاظا على صحة المواطنين، وكذلك المرور على ديوان إدارة بيلا وإدارة سيدى غازى، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

كما شهدت بعض قرى كفر الشيخ أعمال التقصي النشط والترصد لمرض أنفلونزا الطيور للتربية المنزلية الأكثر كثافة، منها قريتى كفر المرازقة والمنشأة الكبرى مركز قلين، وتم أخذ إجمالي من القريتين 47 عينة من 21 منزلًا، وأعمال التقصي بقريتى شباس الملح و سنهور المدينة مركز دسوق، وتم أخذ 47 عينة من 21 منزلًا، وجار إرسالها إلى المعمل المرجعى للفحص.

وأكد مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن الحملات مستمرة على الأسواق والمحال، لمراقبتها، والتأكد من سلامة اللحوم والدواجن والاسماك، وصلاحيتها للاستخدام الآدمي للحفاظ على صحة المواطنين، إضافة لحملات على محال بيع أدوية للتأكد من صلاحيتها.



اخذ عينات من الطيور المنزلية



جانب من اخذ العينات من المنازل



جانب من أخذ عينات من طيور المنازل



جانب من الجولة التفقدية



جانب من جولة مدير عام الطب البيطري بالمجازر



مدير عام طب كفر الشيخ يتفقد المجازر



