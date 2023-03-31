

وقالت الجماعة في منشور - حسب القناة السابعة الإسرائيلية - إنها ستقدم 1200 شيكل لكل شخص يتم اعتقاله وهو يحمل ذبيحة في باحات المسجد الأقصى، و500 شيكل لكل شخص لم يتمكن من ذلك وتم اعتقاله خارج الأقصى، وجائزة بقيمة 20 ألف شيكل (6 آلاف دولار تقريبا) لمن يذبح القربان داخل باحات المسجد.



وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اعتقال اثنين من المتطرفين اليهود بتهمة نشر إعلانات باللغة العربية للبحث عن أماكن لوضع الخراف عشية "ذبح القرابين" يوم الأربعاء القادم، في باحات المسجد الأقصى المبارك.



وحث الحاخام ناتان تسفي برين، المتطرفين على فرض "قربان الفصح" بالقوة، وقال: "الأربعاء القادم ألف يهودي سوف يدخلون جبل الهيكل عبر باب السلسلة، ويقدمون قربان الفصح هناك.. صدقوا، هذا ما سيحدث".



وكانت مجموعة من الحاخامات طالبت مساء يوم /الأربعاء/ الماضي حكومة الاحتلال، بالسماح للمستوطنين بذبح القرابين في ساحات المسجد الأقصى، خلال عيد "الفصح اليهودي". وبعث 15 حاخاما، رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن جفير، طالبوا من خلالها السماح للمستوطنين بذبح قرابين عيد الفصح لهذا العام في "جبل الهيكل" (المسجد الأقصى).