جمارك مطار سوهاج الدولى تضبط محاولة تهريب منظار تليسكوب وكمية من النقد المصرى

تمكن رجال جمرك مطار سوهاج الدولي برئاسة ممدوح عبد الشافي مقلد من ضبط محاولة تهريب منظار (تليسكوب) وكمية من النقد المصري بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة على رحلة طيران سما، اشتبه حسام الدين محمد رئيس قسم التفتيش ورشا لطفي مأمور الأمن الجمركي فى الراكب ع . ا . ا مصرى الجنسية وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة Xray بمعرفة مروة على مأمور الفحص تحت إشراف حسن علي أبوكريشه مدير إدارة عمليات الفحص بالأشعة تلاحظ وجود أجسام معتمة ومتماثلة.

وبالعرض علي ممدوح عبدالشافي مقلد مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من حسام الدين صالح وهشام عبدالمؤمن مأمور مكافحة التهرب وراندا محمد لتفتيش حقائبه فتبين وجود منظار (تليسكوب) يمكن تركيبه على الأسلحة و 22 الف جنيه مصري مخبأة بين طيات ملابسه يصعب الوصول إليهم.

قرر محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٥ لسنة ٢٠٢٣، وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك والاستاذ عمر خليفة رئيس الادارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.