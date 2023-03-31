جمارك مطار القاهرة تضبط راكبًا بحوزته 890 قرصًا من عقار الترامادول المخدر

كتب أحمد مصطفى

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته كمية من الشرائط الدوائية لعقار الترامادول المخدر.

البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بروكسل استوقف عبد الله حمدي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد البحيري مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف محمد فتح الله أبو العيون مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٨٩ شريط لعقار الترامادول المخدر تركيزات متنوعة باجمالي ٨٩٠ قرص، في حضور إسلام ربيع من إدارة الأمن الجمركي.

أمر أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٣ وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أخال الراكب للنيابة المختصة.