ثقافة الوادى الجديد تستضيف اليوم فرقتى أسوان والأقصر

تستقبل مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، فرق محافظتي الأقصر وأسوان، لتقديم عروض فنية مسائية على مسرح سينما هيبس بمدينة الخارجة لمدة أسبوع، وستقدم فرقة الأقصر للتحطيب عروضا لها مساء اليوم، على مسرح سينما هيبس لمدة يومين وستبدأ العروض الساعة 9 مساء، فيما ستقدم فرقة السباعية للإنشاد الديني عروضها الفنية الرمضانية يومي 11 و 12 رمضان الساعة 9 مساًء على سينما هيبس بالخارجة، وعرض فرقة أسوان للموسيقى العربية يومي 13 و 14 رمضان الجاري التاسعة مساًء على مسرح هيبس بالخارجة.

وقالت ابتسام عبد المريد القائم مدير عام فرع ثقافة الوادى الجديد، أنه سيقام مقهى ثقافي بعنوان " مقهى طه حسين" يتضمن أمسيات شعرية بمشاركة 8 شعراء بواقع 2 من الوادي الجديد و 2 من أسيوط ومثلهم من سوهاج ومثلهما من المنيا كما سيعقد ملتقيات ثقافية على هامش هذه الامسيات الشعرية.

وأضافت مديرة الفرع أن تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية، مساء أول أمس الأربعاء، ضمن باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بجميع المواقع الثقافية طوال الشهر الكريم ووجهت الدعوة لجميع أبناء المحافظة للحضور والمشاركة فى هذه الفعاليات والتى تبدأ من اليوم الأربعاء 7 رمضان وتستمر حتى 19 من الشهر الكريم.

وأكدت مديرة الفرع إن فعاليات اليوم تتضمن تنظيم محاضرة دينية بقصر ثقافة الخارجة بالتعاون مع وزارة الأوقاف بعنوان(مكارم الأخلاق في الرسائل المحمدية) الساعة 9 مساء بقاعة الندوات، ومحاضرة دينية بالتعاون مع وزارة الأوقاف بقصر ثقافة الطفل بالخارجة بعنوان( أمى جنتى)، وأيضا محاضرة ثقافية بعنوان (دور المحميات الطبيعية في تنمية السياحة البيئية) الساعة 9 مساء بقصر الطفل.

وافادت مديرة الثقافة بالمحافظة أن الفعاليات تتضمن أيضا سهرة رمضانية ببيت ثقافة ناصر الثورة تشمل محاضرة ثقافية وورشة فنون تشكيلية وفقرة انشاد دينى وعرض لفرقة الخارجة للفنون الشعبية، الساعة 9 مساء، وسهرة رمضانية بقصر ثقافة موط تتضمن، محاضرة ثقافية وورشة فنون تشكيلية للاطفال وفقرة إنشاد دينى وفقرة اكتشاف مواهب.