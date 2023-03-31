تونس تحبط عدة محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية

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أكدت السلطات التونسية تمكن الأجهزة المعنية من إحباط عدة محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي -في بيان اليوم الجمعة- أنه في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية، تمكنت وحدات من الحرس الوطني العاملة بجهات جندوبة القصرين وصفاقس من ضبط 19 فردا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود البرية خلسة والإقامة على غير الصيغ القانونية بتونس.

في سياق آخر، تمكنت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية بصفاقس بإقليم الحرس البحري بالوسط من إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 74 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

وأشار إلى أنه في إطار سعي وحدات الحرس الوطني للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بصفاقس من ضبط 12 شخصا تونسيا بصدد التحضير للمشاركة في عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا.

وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم .