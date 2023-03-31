تونس تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين و "اليونيسيف"

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أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار حرص بلاده على تعزيز التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

فخلال استقبال نبيل عمّار، الممثلة الجديدة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس مونيكا نورو، أعرب عن تقديره لجهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) في الإحاطة باللاجئين، مؤكدا حرص تونس على تعزيز التعاون مع هذا الهيكل الأممي، وفقاً لبيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية، اليوم الجمعة.

كما أعرب نبيل عمّار عن حرص الوزارة على توفير التسهيلات اللازمة للمسؤولة الأممية الجديدة؛ لأداء مهامها في أفضل الظروف.

من جانبها.. ثمّنت مونيكا نورو مستوى التعاون القائم بين تونس والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيدة بتعاطي تونس الإيجابي مع التحديات والقضايا المرتبطة بظاهرتي الهجرة واللجوء وبالتزامها بدفع برامج التعاون المشترك.

وفي اجتمع آخر مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بتونس ميشيل لو بيتشوكس.. أكد نبيل عمّار استعداد الوزارة لتوفير كافة التسهيلات لممثل اليونيسيف الجديد لأداء مهامه في أفضل الظروف، معربا عن ارتياحه لمستوى التعاون مع هذا الهيكل الأممي المهم، بما يعزز مكتسبات وحقوق الطفل ببلادنا.

من جانبه.. أشاد ميشيل لو بيتشوكس بعلاقات التعاون المثمرة القائمة بين تونس ومنظمة (اليونيسيف)، مبرزا تطلعه لمزيد من إثراء التعاون مع تونس وتوسيع مجالاته.