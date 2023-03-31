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تعرف على موعد الإمساك وأذان الفجر فى عاشر أيام شهر رمضان المبارك

الجمعة، 31 مارس 2023 06:30 م
تعرف على موعد الإمساك وأذان الفجر فى عاشر أيام شهر رمضان المبارك السحور -أرشيفية
كتب محمود راغب

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ينشر "اليوم السابع" موعد الإمساك والسحور وأذان الفجر، وذلك غدا السبت عاشر أيام شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

السبت 1 أبريل الموافق 10 رمضان

 

السحور 1:57

إمساك 3:57

الفجر 4:17

الشروق 5:45

الظهر 11:59

العصر 3:30

 

ووفقا لأمساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 29 يوما، وأول أيامه كان الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان، أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و59 دقيقة.

 

أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة.

 

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).


موعد الامساك

موعد السحور

موعد اذان الفجر

شهر رمضان

رمضان 2023



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