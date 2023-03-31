تعرف على التعليمات الأمنية للجماهير قبل مباراة الأهلى والهلال السودانى

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

وضع رجال الأمن مجموعة من التعليمات الأمنية، لحضور المباريات والمنافسات الرياضية، خاصة مباراة الأهلي والهلال السوداني غدا، والتي يحضرها 50 ألف مشجع، وأبرز هذه التعليمات تتمثل في:

- الالتزام باتباع تعليمات الأمن حفاظا على النظام والسلوك العام

- الالتزام بالأماكن والمداخل المخصصة لانتظار السيارات والمركبات

- الالتزام بالبوابات المخصصة للدخول وفقا لكل فئة من فئات التذاكر

- عدم التدافع والحشد أمام البوابات لسهولة عملية الدخول والخروج

- الالتزام التام بتوقيتات فتح وغلق الأبواب الخاصة بالمشجعين

- الامتثال للتفتيش الذاتي حال طلب الأمن لذلك

- يجب على المشجع إبراز كارت الفان أي دى والتذكرة

- يحظر دخول أي شخص بدون تذكرة المباراة ومن يخالف يعرض نفسه للمسائلة

- يرجى الالتزام بالأداب العامة والسلوكيات السليمة

- الجلوس في الأماكن المخصصة وفقا لفئة التذكرة

- الحفاظ على المرافق العامة بالاستاد وعدم إحداث تلفيات بالمقاعد

- يرجى اتباع تعليمات الأمن مع الإلتزام بالخروج من البوابات المحددة

وأنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والهلال السوداني في التاسعة مساء غدٍ السبت باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم، حيث يلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ويتواجد الأهلى فى المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 11 نقطة والهلال السوداني برصيد 10 نقاط وأخيرا القطن الكاميروني بدون نقاط.

ويحتاج الأهلى للفوز فى مباراة الهلال السودانى بأى نتيجة أو بفارق هدفين حال استقبال أهداف، لضمان الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.