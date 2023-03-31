تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم خلالها تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و550 شاحنة و 11 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2300 طن بضائع، و305 شاحنات و8 سيارات، حيث شملت حركة الصادرات 5700 طن بضائع، و245 شاحنة و3 سيارات، واستقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن وهى عمان، والحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، فيما غادرت السفينة بوسيدون إكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و 245 شاحنة، ومن المقرر أن تغادر الميناء اليوم ثلاث سفن وهى سينا، والسفينة ايلة، وبريدج، وشهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية وصول وسفر لثلاث سفن وهى سينا، ايلة وبريدج.

وأكد المركز الإعلامى للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر فى بيان له اليوم، أن سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 900 راكب بموانيها.