بوتين ولوكاشينكو سيبحثان اقتراح بيلاروسيا بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

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أعلن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، أن الكرملين استمع إلى اقتراح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بإعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا دون تغيير مواقع القوات، وعدم نقل معدات عسكرية من جانب كلا الطرفين الروسي والأوكراني، مُشيرًا إلى أن ذلك لا يغير شيئا بالنسبة لروسيا، في ظل استمرار العملية العسكرية الخاصة.

وقال بيسكوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "إننا بالطبع سمعنا بيان الرئيس ألكسندر لوكاشينكو ولا شك أن الرئيسين بوتين ولوكاشينكو سيواصلان التواصل الأسبوع المقبل، وسيكون هناك اجتماع لمجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد، وسيعطي الرؤساء فرصة أخرى للتحدث بإسهاب مع بعضهما البعض، ومن المؤكد أنهما سيناقشان هذا الموضوع أيضا".

وأضاف "أنه مع ذلك، لا شيء يتغير في سياق أوكرانيا، فالعملية العسكرية الخاصة مستمرة، نظرا لأنها الوسيلة الوحيدة التي تمتلكها بلادنا اليوم لتحقيق أهدافها".

يُشار إلى أن الرئيس البيلاروسي اقترح في وقت سابق من اليوم إعلان هدنة في أوكرانيا "دون أن يكون لأي من الجانبين الحق في التحرك وإعادة تجميع القوات، أو الحق في نقل الأسلحة والذخيرة، والقوى العاملة والمعدات".

وحذر لوكاشينكو الدول الغربية من عواقب محاولة استخدام هذه الهدنة لتحقيق أغراضها الخاصة، قائلا إنه "في هذه الحالة يتعين على روسيا استخدام القوة الكاملة من أجل منع تصعيد الصراع في أوكرانيا".