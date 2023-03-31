بعد تصدرها تريند تويتر.. أغنية إعلان مدينتى لعمرو دياب الأولى على أنغامى.. فيديو

أعلن الشاعر الغنائي تامر حسين - عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك - أن أغنية اعلان مدينتي للنجم الكبير عمرو دياب ( تعالى ) - التي كتب كلماتها - جائت في الصدارة على موقع أنغامي وجاء ترتيبها الاول متفوقة على جميع الأغانى .





جاء ذلك بعد أيام من تصدر إعلان مدينتي للهضبة عمرو دياب التريند على تويتر، وحققت أغنية "تعالى" نسب مشاهدات تقترب من ١٠ مليون مشاهدة بعد طرحها على الصفحات الرسمية لمجموعة طلعت مصطفى على فيس بوك ويوتيوب.

وأشاد الجمهور العريض للهضبة عمرو دياب بأغنية "تعالى مدينتي" ، كما أشادوا بجودة الاعلان وما تضمنه من استعراضات فنية مبهجة ومناظر أرض الواقع لأهم معالم مدينتي ، أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى، مثل الأوبن آير مول ونادي مدينتي وملاعب جولف مدينتى.

يذكر أن تامر حسين هو شاعر غنائى وملحن وحاصل على العديد من التكريمات كأفضل شاعر غنائى لعدة مرات. وأنغامي هي منصة البث الموسيقي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تضم مكتبتها ملايين الاغانى العربية والأجنبيّة بالإضافة إلى الاف البودكاست العربية والأجنبية، ومتاحة للاستماع والتحميل من قِبَل أكثر من 70 مليون مستخدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية .