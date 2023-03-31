المصلون يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام فى سطح التوسعة السعودية الثالثة

وأضاف المسعودى، أن للراغبين بالاستفادة من سطح التوسعة الثالثة استخدام باب 123 وباب 165، وذلك باستخدام السلالم الكهربائية لوصولهم إلى السطح.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في وكالة التوسعة الشمالية- قد هيأت 120مصلى بالتوسعة السعودية الجديدة للمسجد الحرام مجهزة بمنظومة من الخدمات الميدانية والخطط المنهجية والمعدات الآلية والكوادر البشرية من مهندسين وفنين ومراقبين وعمالة، يعملون على مدار الساعة، من أجل راحة وسلامة المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك.وفق بيان لسفارة السعودية.

وخصصت الرئاسة عددًا من الأبواب للدخول والخروج وهي الباب الرئيسي باب الملك عبدالله رحمه الله رقم (100)، والأبواب رقم: (104، 106، 112، 173، 175، 176) من الجهة الشمالية، والأبواب رقم: (114، 116، 119، 121، 123) من الجهة الغربية، والأبواب رقم (162، 165، 169) من الجهة الشرقية، لخدمة كل المحاور المؤدية للتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام.

وأوضح الوكيل المساعد للتوسعة الشمالية للشؤون الإدارية المهندس وليد بن مطيع الله المسعودي، أن الأبواب المخصصة تُسَهّل وصول المصلين، وتُوَجههم للمصليات في الدور الأرضي والأول، والأول ميزانين والثاني، والثاني ميزانين، ودور السطح الذي يُستخدم لأول مرة ويمثل نسبة (100%) من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمبنى، والتي تستوعب (300) ألف مُصَلٍّ، وفي حالة امتلاء المصليات الداخلية بالكامل يتم الاستفادة من الساحات الشمالية وأجزاء من مباني الخدمات التي تتسع طاقتها الاستيعابية لـ(320) ألف مُصَلٍّ، كما يتم أيضًا الاستفادة من الساحات الغربية المحاذية للمبنى.