المرور تغلق طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى بسبب هبوط إحدى بلاطات كوبرى بنها

عبد الرحمن سيد

أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى الاتجاه القادم من الإسكندرية وصولا إلى القاهرة بسبب هبوط إحدى بلاطات كوبرى ميت برة (كوبرى بنها رقم 3) دائرة شرطة قسم بنها، بمساحة 3 أمتار طولًا وعرضا.

وقامت إدارة المرور بإجراء تحويلات مرورية إلى ما قبل أسفل الإقليمى لإجبار السيارات باتخاذ مطلع الإقليمي لمسافة 500 متر ثم النزول مرة أخرى والعودة إلى الطريق الزراعى بعد تجاوز منطقة الهبوط، وتم تعيين الخدمات المرورية لحين الانتهاء من أعمال الإصلاحات.

ونسقت إدارة المرور مع هيئة الطرق والكبارى بمنطقة وسط الدلتا بوضع المساعدات الفنية والطواحين المضيئة والعلامات الإرشادية لتوجيه السيارات إلى مكان التحويل بمسافة كافية.