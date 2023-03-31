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القبض على سائق وضع دمية طفل داخل كفن بسيارته لمنع الأطفال من التعلق بخلفيتها

الجمعة، 31 مارس 2023 12:17 ص
القبض على سائق وضع دمية طفل داخل كفن بسيارته لمنع الأطفال من التعلق بخلفيتها حملة أمنية - أرشيفية
كتب - محمود عبد الراضى

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كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً صورة لدمية بهيئة طفل داخل كفن مثبته على سيارة "ميكروباص".
 
 بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه سائق سيارة "ميكروباص" - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وكذا تحديد السيارة قيادته "ملك والدته ".
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته الدمية المستخدمة فى الواقعة والسيارة قيادته، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد منع الأطفال الصغار من التعلق بخلفية السيارة أثناء سيره .
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 
 

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