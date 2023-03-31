وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن القمر الذي يحمله صاروخ من طراز "لونغ مارش-4 سي" وتم إطلاقه من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين، نجح في دخول مداره المخطط له.

وتعد هذه هي المهمة رقم 470 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".