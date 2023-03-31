نجحت الصين اليوم الجمعة، فى إرسال قمر صناعى جديد للاستشعار عن بعد من سلسلة (ياوقان-34) إلى الفضاء، يستخدم فى مجالات مثل مسح موارد الأرض والتخطيط الحضرى وتقدير غلة المحاصيل والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن القمر الذي يحمله صاروخ من طراز "لونغ مارش-4 سي" وتم إطلاقه من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين، نجح في دخول مداره المخطط له.
وتعد هذه هي المهمة رقم 470 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة