السيطرة على حريق نشب بمنزل من طابقين بأخميم سوهاج دون حدوث إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بمنزل مكون من طابقين مبنى بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية دون حدوث إصابات بشرية، حيث انحصرت التلفيات في احتراق بعض المنقولات المنزلية، ورجحت التحريات أن سبب الحريق ماس كهربائى من توصيلات عشوائية.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز شرطة اخميم بأحد المنازل وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق، ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم عقب إنتقال مأمور مركز شرطة أخميم بنشوب حريق بمنزل بشارع الجلاء دائرة مركز أخميم حيث تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية ملك المدعو الديب ا ه 40 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكور أفاد بمضمون ما تقدم وأرجع أن سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وأضاف بإحتراق بعض المنقولات المنزلية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.