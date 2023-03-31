الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوى لأداء صلاة الجمعة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوى لأداء صلاة الجمعةالجمعة، 31 مارس 2023 12:01 م
الرئيس السيسى يصل مسجد المشير
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الرئيس السيسى يجرى اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات الشقيقةالجمعة، 31 مارس 2023 09:01 ص
الرئيس السيسى يوقع قانونا بفتح اعتماد إضافى لموازنة السنة المالية 2022/2023الجمعة، 31 مارس 2023 08:49 ص
الرئيس السيسى يوقع تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخالجمعة، 31 مارس 2023 08:48 ص
الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعجيل موعد استحقاق العلاوة الدوريةالجمعة، 31 مارس 2023 08:43 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة