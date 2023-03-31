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الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوى لأداء صلاة الجمعة

الجمعة، 31 مارس 2023 12:01 م
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوى لأداء صلاة الجمعة الرئيس السيسى يصل مسجد المشير
كتب محمد شعلان

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.


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