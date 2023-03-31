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الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير فى ذكرى العاشر من رمضان

الجمعة، 31 مارس 2023 12:23 م
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير فى ذكرى العاشر من رمضان الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة
كتب محمد شعلان

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أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، حيث استمع الرئيس إلى خطبة تتحدث عن منزلة الشهداء عند ربهم، وفضل انتصارات العاشر من رمضان، وقدرات الجندى المصرى، وتحرير أرض سيناء.

وشارك الرئيس السيسي، صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي، المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة.


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