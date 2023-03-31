الداخلية توجه قوافل غذائية للصائمين في الواحات البحرية.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

في إطار مبادرة كلنا واحد وتحت رعاية رئيس الجمهورية، وجهت وزارة الداخلية قوافل غذائية وعينية وخدمية لأهالى الواحات البحرية.

ونظمت أجهزة وزارة الداخلية مبادرة (كلنا واحد – معك فى رمضان) فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة عدد من الوجبات وتوزيعها وقت الإفطار مباشرةً على المواطنين ممن تتطلب طبيعة عملهم التواجد خلال توقيت الإفطار، والعمالة غير المنتظمة بعدد من المناطق بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، حيث تم إيفاد عدد من ضباط قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالإشتراك مع مديريتى أمن الجيزة والقاهرة للمشاركة فى إنطلاق تلك الفعالية.





ولقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان المعظم، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى تفعيل أُطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع.