اليوم السابع
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الداخلية تنفي تعرض نزيل بمركز إصلاح وتأهيل لانتهاكات

الجمعة، 31 مارس 2023 01:23 م
الداخلية تنفي تعرض نزيل بمركز إصلاح وتأهيل لانتهاكات وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نفى مصدر أمنى ما تم تداوله بأحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً إدعاء (إحدى السيدات - مقيمة بمركز شرطة القوصية بأسيوط) بتعرض نجلها "نزيل مركز إصلاح وتأهيل المنيا" لانتهاكات داخل محبسه .
 
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الِشأن، وبسؤال نجل المذكورة "نزيل مودع بمركز إصلاح وتأهيل المنيا 2 " نفى ما ورد بالشكوى من إدعاء بتعرضه لإساءة معاملته من قِبل أى من العاملين بالمركز ، وأقر بأنه طلب من والدته أثناء الزيارة تقديم شكوى لكى يتم نقله إلى مركز إصلاح وتأهيل أسيوط لقربه من محل إقامته.
 
وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة طبيب المركز أورد بتقريره أن علاماته الحيوية فى معدلاتها الطبيعية ولا يعانى من أى إصابات ظاهرية وحالته الصحية العامة مستقرة.
 
 

مراكز الاصلاح والتاهيل

وسائل التواصل

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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