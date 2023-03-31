اليوم السابع
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الجمعة، 31 مارس 2023 01:42 م
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الداخلية تضبط 22 كرتونة ألعاب نارية بالقاهرة

الجمعة، 31 مارس 2023 01:13 م
الداخلية تضبط 22 كرتونة ألعاب نارية بالقاهرة حملات أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (22 كرتونة تحتوى على كمية كبيرة من الألعاب النارية بلغت 800 ألف و500 وحدة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام" – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


الاجهزة الامنية

العاب نارية

قسم الساحل



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