الداخلية تضبط 22 كرتونة ألعاب نارية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (22 كرتونة تحتوى على كمية كبيرة من الألعاب النارية بلغت 800 ألف و500 وحدة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام" – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.