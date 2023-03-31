الحماية المدنية تحاصر حريق اشتعل داخل منزل فى أبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق بمنزل في منطقة منيل شيح بأبو النمرس، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بمنزل في منطقة منيل شيحة، بأبو النمرس، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت بمنزل مكون من طابقين، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.