التنظيف بالفرشاة والتسوس ومشاكل المعدة أبرز أسباب حساسية الأسنان

كتبت إيناس البنا

يعانى الكثيرون من الأسنان الحساسة، فمع كل رشفة من المشروب المثلج أو الشيكولاتة الساخنة، قد تشعر بعدم الارتياح فى أسنانك، وحسب التقرير المنشور فى موقع healthsite، قد يشعر بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية الأسنان من ألم أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط، وفى التقرير التالى نستعرض أسباب حساسية الأسنان.

أسباب حساسية الأسنان

يمكن أن يكون وجود الأسنان الحساسة مشكلة مؤقتة أو يمكن أن يشير إلى مرض خطير فى الأسنان، ومن ثم، إذا لم تتحسن الحالة فى غضون أيام قليلة، فمن المستحسن فحصها مع طبيب الأسنان.

يمكن علاج حساسية الأسنان بسهولة، ويمكن أن تبدو حساسية الأسنان وكأنها استجابة مبالغ فيها لبعض المحفزات الجسدية مثل المشروبات الساخنة والباردة والحمضية والحلوة وحتى التعرض للهواء البارد فى بعض الأحيان، وفيما يلى بعض الأسباب التى قد تجعلك تواجهها..

غسل أسنانك بقوة

ربما تستخدم فرشاة أسنان صلبة

ربما كنت تطحن أسنانك بقوة

الأطعمة الحمضية

قد تستخدم معجون أسنان مبيض

قد يكون لديك تسوس الأسنان

الإفراط فى استخدام غسول الفم

قد يكون المينا الخاص بك آخذ في التآكل

يمكن أن تسبب حالات أخرى أيضًا حساسية الأسنان

في بعض الأحيان، يمكن أن تتسبب حالات مثل مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) في خروج الحمض من المعدة أو الممر المعدي، وقد يؤدي ذلك إلى تآكل الطبقة الواقية للأسنان، ما يعرضها لمجموعة متنوعة من المواد، ويمكن أن تؤدى الحالات الأخرى التى غالبًا ما تسبب مشاكل فى المعدة أو القىء إلى تآكل المينا وكشف جزء السن الذى يحتوى على نهايات عصبية، كما يمكن أن يسبب تسوس الأسنان والأسنان المكسورة أو المكسورة الحساسية أيضًا.

وفى بعض الأحيان بعد إجراء جراحة الأسنان، قد يُظهر أسنانك حساسية متزايدة لفترة مؤقتة.

التشخيص والعلاج

قد يكون طبيب أسنانك هو أفضل شخص لتقييم ما إذا كانت حساسية الأسنان مؤقتة أو إذا كان السبب مرضيًا بشكل أكبر، في بعض الأحيان يمكن علاج الحالة باستخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أو تغيير فرش الأسنان أو معجون الأسنان.

ومع ذلك إذا كان الألم موضعيًا في أحد الأسنان، وكان حادًا، وحدث بدون أى سبب واضح وقد يتسبب فى صعوبة أثناء الأكل أو المضغ، فقد يكون من الجيد فحصه بحثًا عن وجود تجويف.