اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 مارس 2023 01:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر وارتفاع الأمواج يصل إلى 4 أمتار

الجمعة، 31 مارس 2023 01:17 م
الأرصاد: اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر وارتفاع الأمواج يصل إلى 4 أمتار حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، لافتة إلى أن نشاط الرياح يزيد الإحساس من برودة الطقس .

 

كما حذرت هيئة الأرصاد، من اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وارتفاع الموج  من 3 : 4 أمتار.

 

ويشهد اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة صباحا، مائل  للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

 

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر،   يؤدى إلى اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وارتفاع الموج  من 3 : 4 أمتار.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة  :  القاهرة العظمى 21  درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

 

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

 

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء فى نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفى.

 

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".


حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة

انخفاض فى درجات ونشاط رياح بكافة الأنحاء واضطراب الملاحة.. تعرف على حالة الطقس

الجمعة، 31 مارس 2023 08:00 ص

حالة الطقس اليوم الجمعة 31/3/2023 فى مصر

الجمعة، 31 مارس 2023 12:00 ص

حالة الطقس اليوم الخميس 30/3/2023 فى مصر

الخميس، 30 مارس 2023 12:00 ص

حالة الطقس اليوم الأربعاء 29/3/2023 فى مصر

الأربعاء، 29 مارس 2023 12:00 ص

ارتفاع يعقبه انخفاض بدرجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد

الثلاثاء، 28 مارس 2023 12:02 م

ارتفاع درجات الحرارة ورياح وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت

الثلاثاء، 28 مارس 2023 09:26 ص

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس لنهاية الأسبوع وتحذر من تخفيف الملابس (فيديو)

الثلاثاء، 28 مارس 2023 01:00 ص

حالة الطقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 26

الثلاثاء، 28 مارس 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة