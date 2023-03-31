وبحسب بيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية الأردنية، فقد نقل الصفدي، للمطران بول، خلال الاتصال، تحيات الملك عبدالله الثاني إلى قداسة البابا فرنسيس وتمنياته لقداسته بالشفاء العاجل من الوعكة الصحية التي ألمت به.

وأشار البيان إلى أن الصفدي والمطران غالاغير، بحثا العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها القضية الفلسطينية.