افتتاح مسجد بالجهود الذاتية فى كفر الشيخ.. والالتزام بالخطبة الموحدة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن الشيخ عبدالقادر سليم، مدير إدارة الدعوة، وأيمن شلبي، نائب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ للقرى، افتتحا مسجد التوبة بالقنطرة البيضاء على مساحة 450 مترًا، بتكلفة مليون و50 ألف جنيه، بالجهود الذاتية،" صيانة وترميم".

وأضاف يونس، أن مساجد كفر الشيخ التزمت بخطبة الجمعة الموحدة تحت عنوان "الصوم وأثره في تربية النفس" وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، للالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا، وتشتمل على عدد من العناصر منها، الصوُم والتربية الإيمانية، والصوم والتربية الأخلاقية، والصوم والتربية الروحية، والصوم والتربية الاجتماعية، والصوم والتربية الصحية، والصوم والتربية على تحمل المشاق.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن الصيام ليس مجرد إمساك عن الأكل والشرب، وإنما هو إمساك عن الأكل والشرب وسائر ما نهى الله عنه، فعلى الصائم الحرص على كل ما يزيد إيمانه ويحسن أخلاقه ويهذب نفسه مِن طاعات وقربات، ويجتنب كلّ ما ينقص إيمانه، ويسئ أخلاقه مِن معاصي وسيئات، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، وآت نفوسنا تقوها، وزكها فأنت خير من زكاها.



افتتاح مسجد التوبة بحي القنطرة بكفر الشيخ



الحضور أثناء الافتتاح



الشيخ عبدالقادر سليم مدير الدعوة بكفر الشيخ خلال افتتاح مسجد التوبة



جانب من الحضور اثناء افتتاح مسجد التوبة



