افتتاح مسجد الرحمن الرحيم بالإسكندرية بعد انتهاء الإحلال والتجديد

وتعد تكلفة التطوير المقترحة بقيمة 271 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 24 شهرًا، وذلك تفعيلاً لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة الإسكندرية لرفع كفاءة وتطوير المواقع والميادين المتميزة فى المحافظة.

وقال اللواء محمد الشريف، إن مشروع تطوير ساحة المرسى أبو العباس (ميدان المساجد) يأتي في ضوء استراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة الإسكندرية وتماشيًا مع التوجيهات العامة للدولة وسياستها بالاهتمام بالعناصر ذات القيمة التاريخية المتميزة، والتي منها "ميدان المساجد" الواقع فى نطاق حى الجمرك أقدم أحياء المحافظة، والتى سيكون لها عائد على الاقتصاد القومى البيئى، وكذلك تطوير مستوى ومفهوم السياحة الداخلية.

وأوضح المحافظ أن ميدان المساجد لم يتم تطويره منذ عام 1943م، مشيرًا إلى أنه يتم الآن تطوير شامل وكامل للميدان تنسيقاً مع وزارة ال أوقاف والجهات المعنية.



