افتتاح مسجد الرحمن الرحيم بالإسكندرية بعد انتهاء الإحلال والتجديد

افتتحت مديرية أوقاف الإسكندرية مسجد الرحمن الرحيم بإدارة أوقاف الرمل.
جدير بالذكر أن مديرية الأوقاف بالإسكندرية أطلقت بالتعاون مع المحافظة إشارة البدء فى تطوير ميدان المساجد بمنطقة المرسى ابو ألعباس فى بحرى، الذي يُعد من أهم المناطق الأثرية والتاريخية فى مصر وبمحافظة الإسكندرية وله مكانه كبيرة، لأنه يضم عدد كبير من الأضرحة والمساجد الأثرية لينطلق إشارة البدء فى تطوير الساحه ومنطقة المساجد ضمن خطة التطوير التى تشهدها الدولة فى كافة مساجد الجمهورية.
وتعد تكلفة التطوير المقترحة بقيمة 271 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 24 شهرًا، وذلك تفعيلاً لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة الإسكندرية لرفع كفاءة وتطوير المواقع والميادين المتميزة فى المحافظة.
وقال اللواء محمد الشريف، إن مشروع تطوير ساحة المرسى أبو العباس (ميدان المساجد) يأتي في ضوء استراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة الإسكندرية وتماشيًا مع التوجيهات العامة للدولة وسياستها بالاهتمام بالعناصر ذات القيمة التاريخية المتميزة، والتي منها "ميدان المساجد" الواقع فى نطاق حى الجمرك أقدم أحياء المحافظة، والتى سيكون لها عائد على الاقتصاد القومى البيئى، وكذلك تطوير مستوى ومفهوم السياحة الداخلية.
وأوضح المحافظ أن ميدان المساجد لم يتم تطويره منذ عام 1943م، مشيرًا إلى أنه يتم الآن تطوير شامل وكامل للميدان تنسيقاً مع وزارة الأوقاف والجهات المعنية.
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