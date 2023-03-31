استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والهلال السوداني غدا

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والهلال السودانى فى التاسعة مساء غدٍ السبت باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

ويلعب الأهلى ضمن المجموعة الثانية التى تضم معه كلا من صن داونز الجنوب أفريقى والهلال السودانى والقطن الكاميرونى.

ويتواجد الأهلى فى المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 11 نقطة والهلال السودانى برصيد 10 نقاط وأخيرا القطن الكاميرونى بدون نقاط.

ويحتاج الأهلى للفوز فى مباراة الهلال السودانى بأى نتيجة أو بفارق هدفين حال استقبال أهداف، لضمان الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.