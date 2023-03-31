استدعاء ترامب رسميا للمثول أمام المحكمة الجنائية فى نيويورك

كتب عبد الوهاب الجندى

قال مسؤولون في محكمة أمريكية، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيحاكم يوم الثلاثاء، بعد توجيه لائحة اتهام ضده في مدينة نيويورك، منها شراء صمت نجمة أفلام إباحية عام 2016، في حدث غير مسبوق لرئيس أمريكي سابق، وكذلك الأمر باعتقال قائد عام سابق للولايات المتحدة، ووصف الجمهوريون في الكونجرس الأمر كله على أنه دوافع سياسية.

وفي رسالة نشرتها وكالة أسوشيتيد برس، قال المدعي العام في مانهاتن ألفين براج لثلاثة رؤساء لجان في مجلس النواب الجمهوري اليوم الجمعة، إن مثل هذه الادعاءات "مضللة ولا أساس لها" ورفض تحقيق الكونجرس في عملية هيئة المحلفين الكبرى - بموجب القانون ، وهو تحقيق سري .

وكتب براج إلى النواب جيمس كومر وجيم جوردان وبريان ستيل: "نحثك على الامتناع عن هذه الاتهامات الملتهبة، وسحب طلبك للحصول على المعلومات، والسماح لعملية العدالة الجنائية بالمضي قدمًا دون تدخل سياسي غير قانونى".

وتعهد رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي باستخدام إشراف الكونجرس للتحقيق مع براج، وطلب ستيل وجوردان وكومر من مكتب براج الحصول على شهادة هيئة محلفين كبرى ووثائق ونسخ من أي اتصالات مع وزارة العدل.