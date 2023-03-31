إيطاليا تحظر "تشات جي بي تي" على خلفية مشكلات متعلقة بحماية البيانات

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أصدرت هيئة ضمان الخصوصية الإيطالية أمرًا بحظر روبوت الدردشة، تشات جي بي تي (ChatGPT)، بسبب مخاوف من أن الشركة المُطوِرة أوبن إيه آي (OpenAI) تنتهك اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي من خلال نهج تعاملها مع البيانات.

وذكرت هيئة ضمان الخصوصية، حسبما نقل موقع "جادجتس 360" التقني اليوم الجمعة، أنه لا يوجد "أساس قانوني" لكميات البيانات الضخمة التي حشدتها شركة أوبن إيه آي لتدريب نموذج الروبوت الذي يستند إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، مضيفة أن النتائج غير الدقيقة في بعض الأحيان تشير أيضًا إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يعالج البيانات بشكل صحيح.

ويشعر المسؤولون الإيطاليون، بالقلق تحديدًا بشأن تسرُب بيانات حساسة للمستخدمين الأسبوع الماضي، الذي نتج عن خلل تقني تسبب في تعطيل الروبوت لعدة ساعات حتى إصلاح المشكلة.

وترى الهيئة الإيطالية أيضًا أن شركة أوبن إيه آي لا تفعل ما يكفي لحماية الأطفال، مضيفة أنه برغم قول الشركة إن الروبوت مخصص للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 13 عامًا، لا توجد فحوصات عمرية لمنع الأطفال من رؤية إجابات "غير مناسبة تمامًا.

ومنحت الهيئة شركة أوبن إيه آي، 20 يومًا لتحديد كيفية معالجة المشكلات، وإذا لم تمتثل الشركة، فستواجه غرامة تصل إلى 20 مليون يورو (حوالي 21.8 مليون دولار أمريكي) أو 4% كحد أقصى من مبيعاتها السنوية في جميع أنحاء العالم.

ويأتي الإجراء الإيطالي عقب تقديم منظمة بحثية أمريكية شكوى إلى لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية على أمل تجميد إصدارات روبوت الدردشة "تشات جي بي تي" المستقبلية حتى تفي الشركة المُطوِرة بإرشادات الهيئة الإيطالية بشأن الشفافية والإنصاف والوضوح.