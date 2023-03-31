إنقاذ 16 شخصا من الغرق على متن لنش سياحي بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أنقذ عدد من العاملين علي اللنشات السياحية بمدينة الغردقة 16 شخصا من الغرق، بعد تعرض لنش سياحي كان يقلهم للغرق بسبب تسرب مياه له خلال رحلة بإحدى المناطق البحرية القريبة من الجيفتون .

كان ورد بلاغ للجهات المختصة يفيد تعرض لنش سياحي يدعى "ماى دريم " للغرق أثناء رحلة بحرية يومية بالقرب من جزيرة الجيفتون، وكان على متنة 14 شخصا مصريا و2 طاقم المركب.

وتبين من البلاغ أن فوجئ قائد المركب بتسرب المياة لجسم المركب، حيث كانت الأحوال الجوية سيئة بسبب شدة الرياح وارتفاع منسوب الأمواج.