إلغاء قواعد التوزيع الإقليمى بتنسيق الجامعات.. حصاد التعليم العالى فى أسبوع

كتب محمد صبحى

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 25 مارس وحتى 31 مارس وكان على النحو الآتي:

1) عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأشار الوزير أن المجلس وافق على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها (أجنبية - عربية) والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات (الإعلام - التمريض - المعهد الفني للتمريض - المعاهد الفنية الصحية - الجامعات التكنولوجية - كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي).

وأكد المجلس على استمرار اختبارات القدرات بكليات (التربية الرياضية - التربية الموسيقية - التربية الفنية - التربية النوعية "فنية - موسيقية - المسرح التربوي" - الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة "فنون – عمارة" - التربية "فنية – موسيقية").

ووافق المجلس على إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي بالنسبة للشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها (أجنبية - عربية) والشهادات الفنية للقبول بكليات (التمريض - التربية - التربية النوعية - المعاهد الفنية الصحية - المعاهد الفنية للتمريض) اعتبارًا من القبول في العام الجامعي 2023/2024.

2) عقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع عدد من المستشارين والملحقين الثقافيين لدول (الكويت، الإمارات، العراق، اليمن، الأردن، سوريا، فلسطين، السودان، موريتانيا، جيبوتي، جنوب السودان، الصومال، نيجيريا، غينيا، بوركينافاسو، جرز القمر، زامبيا، تشاد) لبحث أوجه التعاون المشترك في تطوير منظومة الوافدين المصرية.

وأشار الوزير إلى أن منظومة التعليم العالي المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث بوجه عام؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود، وتستطيع تقديم ما يُناط بها من الخدمات لطلابها المصريين والوافدين، وباحثيها، والمجتمع، وتُلبي عمليات التنمية، وسوق العمل المحلية، والإقليمية، والدولية.

3) عقد مجلس إدارة معهد بحوث البترول اجتماعًا، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ود. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر المعهد.

وأكد وزير التعليم العالي على الأهمية التي توليها الدولة لدعم ملف البحث العلمي في مصر، مشددًا على الاستفادة القصوى من الإمكانات البحثية والمعملية، والأجهزة بمعهد بحوث البترول؛ لدعم قطاع الصناعة في مصر، مشيرًا لأهمية الدور المجتمعي والخدمي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لحل مشكلات المجتمع، وربط البحث العلمي بالصناعة، وتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع.

4) عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لاستعراض مقترحات تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمر الحسيني، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور حسام الدين عبدالفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور أكرم فاروق، وكيل كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور طارق إبراهيم، مدير معهد دعم التصميمات المعمارية بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن فريد حمزة، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى تكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق، بأن تتولى جامعتا القاهرة وعين شمس، من خلال كليتي الهندسة بهما، وضع تصور حضاري لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري، وذلك في ضوء التجهيز لافتتاح المتحف المصري الكبير، إذ يُعد الطريق الدائري أحد الطرق الرئيسية للوصول للمتحف.

5) عقدت لجنة سياسات الابتكار اجتماعها الأول برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأشار الوزير إلى أهمية التعاون مع رجال الاقتصاد والقطاع الخاص، وأكد د. أيمن عاشور على أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة للدولة

(رؤية مصر 2030)، مشيرًا إلى أهمية الدور المُجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي في مجالات الصناعة.

6) التقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بقيادات وموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إفطار جماعي.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى أنه سيتم تسليم كارنيهات التأمين الصحي الشامل على جميع العاملين بالوزارة والذي يُتيح إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة بالعديد من المستشفيات بالمجان.

وأوضح الوزير أن الموظفين لن يتحملوا أي تكلفة مالية مقابل هذا الاشتراك السنوي، كما يحصل مرضى الأمراض المُزمنة بموجب هذا الكارنيه على إمكانية صرف العلاج بتخفيض كبير حيث يتحمل الموظف 20% فقط من قيمة العلاج، ومقدمًا الشكر لمجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس الذي ساعد في استخراج الكارنيهات لجميع موظفي الوزارة، متمنيًا أن ينعم الجميع بالصحة والسلامة والعافية.