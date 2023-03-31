إعدام 3 أطنان أغذية فاسدة وغلق 15 منشأة فى حملات تفتيشية بالشرقية

وتنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على إلزام المنشآت الغذائية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدى، فضلاً عن التأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، والتخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين بالمحافظة.

وأوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة ومديرية التموين للتفتيش على 65 منشأة غذائية وصحية وصناعية بمراكز الزقازيق وابوحماد وبلبيس والصالحية الجديدة والعاشر من رمضان و حىي أول وثان الزقازيق خلال شهر مارس الجارى، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفر التفتيش عن تحرير 105 محاضر ما بين "نظافة - سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة –محاضر جنح صحية" ، فضلاً عن اعدام 3312 كجم مواد غذائية سكر - حلوى للأطفال –بسكويت –صلصة –شكولاتة –مخلل –عصائر –جبن غير صالحة للاستخدام الأدمي ،كما تم ضبط 1034 كجم رنجة –سمك مستورد ومستلزمات انتاج غير صالحة للإستخدام الأدمي ، بالإضافة للغلق الفوري لعدد 15 منشأة لعدم استيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية والإجراءات الاحترازية.

أعدمت إدارة شئون البيئة بالشرقية، 3 أطنان أغذية فاسدة، وإغلاق 15 منشأة مخالفة، ذلك فى إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجارى بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.