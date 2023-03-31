إضراب ضباط الأمن فى مطار هيثرو يستمر 10 أيام.. وتحذيرات من إلغاء رحلات

كتبت: نهال أبو السعود

يواصل أكثر من 1400 من ضباط الأمن في نقابة Unite، الذين يعملون في مطار هيثرو، إضرابًا لمدة 10 أيام يبدأ يوم الجمعة، وحذر مسئولون في المطار الركاب من احتمالية مواجهتهم لطوابير وفترات انتظار أطول للعبور الأمني خلال عطلة عيد الفصح بعد فشل المفاوضات بشأن الأجور.

قالت هيئة الإذاعة البريطانية، إن الإضراب يهدد بتعطيل أكبر مطار في المملكة المتحدة في بداية عطلة عيد الفصح، ويشمل الإضراب حراس الأمن في المبنى رقم 5، والذى تستخدمه الخطوط الجوية البريطانية فقط، والذين يقومون بفحص البضائع.

واتهمت نقابة Unite المطار بخفض الأجور بشروط حقيقية، وقال مسئولون في مطار هيثرو، إنه تم عرض زيادة بنسبة 10% في الأجور بتاريخ 1 يناير، بالإضافة إلى دفعة تزيد عن 1000 جنيه إسترليني.

يقول المطار إن خطط الطوارئ ستبقي المطار يعمل، ولكن من المتوقع أن تكون الأيام القليلة القادمة مشغولة للغاية، حيث يبتعد الناس في عطلة عيد الفصح، ومع زيادة عدد الركاب، قد يستغرق المرور عبر الأمن وقتًا أطول.

قبل الإضراب ، طلب مطار هيثرو من شركات الطيران التوقف عن بيع التذاكر والسماح للعملاء بتغيير مواعيد السفر، وألغت الخطوط الجوية البريطانية بشكل استباقي 300 رحلة وأكدت شركة فيرجن أتلانتيك أن لديها مبيعات تذاكر جديدة محدودة وقدمت سياسة مرنة.

يقلل الإضراب من عدد موظفي الأمن المتاحين في المطار فيما يتوقع أن يكون عطلة نهاية أسبوع مزدحمة للغاية، وقال مطار هيثرو إنه ينشر 1000 موظف إضافي وفريق إدارة مطار هيثرو لمساعدة الركاب.

ينصح مطار هيثرو المسافرين بالتحقق من حالة رحلتهم قبل السفر إلى المطار ، والوصول إلى مطار هيثرو قبل ساعتين على الأقل من الرحلات القصيرة وثلاث ساعات قبل الرحلات الطويلة ، والاستعداد للأمن.

وبحسب التقرير، تتعرض صناعة الطيران على نطاق أوسع لضغوط من الحكومة والجهة المنظمة للصناعة لتجنب تكرار طوابير عيد الفصح والتأخير والإلغاء في العام الماضي ، والتي نتجت إلى حد كبير عن نقص الموظفين.