إصابة 4 فى حادث تصادم سيارتين بقرية السلامونى بأخميم سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت قرية السلامونى دائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج، وقوع مصادمة بين سيارتين على الطريق نتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج، تم رفع أثار لحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج، قد تلقت بلاغا بوقوع مصادمة على الطريق بناحية قرية السلامونى دائرة مركز أخميم بين سيارتين، عقب اختلال عجلة القيادة بيد أحد سائقى السيارتين، ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

بالفحص والمعاينة تبين من وقوع المصادمة على الطريق بقرية السلامونى دائرة مركز شرطة أخميم بين سيارتين نتج عن التصادم إصابة 4 أشخاص هم سعد . م . ح 64 سنة، مصاب بإشتباه كسر بالعمود الفقرى، وإصابة نجله محمد . س . م . ح 25 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة فتحى . م . ع 45 سنة بجرح قطعى بالفك السفلى، وكدمات وسحجات بالجسم، وإصابة جرجس . ب . ش 52 سنة بكسر مضاعف بالفخذين تم نقل المصابين إلى ستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

تم إخطار الجهات المعنية التي قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع أثار الحادث من على الطريق، وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.